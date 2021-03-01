"Кто ее помнит?": Малахов оплевал потребовавшую большой гонорар за интервью Узерли

Шоумен вместе с коллегами по цеху раскрыл некоторые детали производства скандальных шоу. Откровениями телевизионщики делились в соцсети Clubhouse. В ходе беседы Андрей Малахов вспомнил, что звал на интервью звезду турецкого сериала «Великолепный век».
По словам телеведущего, с самой Мерьем Узерли связаться не удалось. Переговоры пришлось вести с директором артистки. За встречу под прицелом камер Узерли потребовала у Малахова 30 тысяч долларов, что по сегодняшнему курсу равно двум миллионам рублей.
«Кто ее помнит? Кто ей заплатит такие деньги?!» – оплевал Мерьем возмущенный расценками Андрей.
Шоумен добавил также, что пандемия коронавирусной инфекции отразилась на гонорарах участников ток-шоу. Звезды, посещающие студии скандальных программ, могут забыть о миллионных заработках. Даже за самую громкую эксклюзивную информацию сегодня готовы заплатить не более 500 тысяч рублей.
Напомним, Эммануил Виторган, за свой рассказ о новорожденной дочери получил с телевизионщиков миллион 800 тысяч. Интервью актера было записано до появления COVID-19.
Рассказал Андрей Малахов о доходах Юрия Фирсова – вдовца Валентины Легкоступовой. За появление в различных программах ему переводят не более 300 тысяч рублей.
Чаще всего со звездами, участвующими в ток-шоу, заключается строгий контракт. Согласно этому документу знаменитости не могут параллельно делиться откровениями на других телевизионных каналах.
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