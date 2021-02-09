Предпочла бы не вспоминать: чем Мерьем Узерли зарабатывала до "Великолепного века"

16 лет назад Мерьем Узерли снялась в немецком телевизионном проекте "Сделка или не сделка". Победа в программе сулила актрисе большой денежный приз.
По словам звезды сериала "Великолепный век", в то время она остро нуждалась в средствах. Узерли хотела порадовать маму. Артистка собиралась купить родительнице новую кухню.
К сожалению, удача не благоволила актрисе. В тот день она ничего не получила. Как вспоминает Мерьем Узерли, из-за поражения она горько плакала. К счастью, спустя годы артистка все же смогла исполнить мечту мамы. Сегодня исполнительница роли Хюррем предпочитает не вспоминать об участии в ТВ-шоу, ей немного неловко за себя.
Напомним, работа в сериале "Великолепный век" изменила жизнь Мерьем Узерли. Роль Хюррем-султан подарила артистке любовь зрителей по всему миру и стала новой ступенью в карьере.
Ранее в интервью Узерли говорила, что немного похожа на свою героиню из "Великолепного века". Мерьем, как и Хюррем, всегда борется за то, что считает правильным и важным. В такие моменты артистка испытывает прилив энергии. Звезда сериала "Великолепный век" старается не полагаться на волю случая.
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