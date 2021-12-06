У скрывающей лицо Ходченковой из сериала "По ту сторону смерти" заподозрили большие проблемы

Звезда сериала "По ту сторону смерти" скрывает внешность.

Накануне звезда сериала Светлана Ходченкова заинтриговала публику. В личном микроблоге знаменитость опубликовала черно-белое фото, созданное на борту частного самолета. 38-летняя красавица-блондинка запечатлена в кресле с мобильным телефоном в руках. Куда направляется, Светлана не уточнила. Возможно, артистка решила сбежать из хмурой декабрьской Москвы на жаркий курорт.

Кадр с Ходченковой спровоцировал бурные обсуждения в Сети. Внимательные поклонники отметили, что практически на всех снимках, которые Светлана выкладывает в соцсети, невозможно разглядеть ее лица. Создается впечатление, что знаменитость скрывает его от публики. Вероятно, считают фанаты, Ходченкова пытается создать вокруг своей персоны атмосферу таинственности. Не исключено, что знаменитость просто-напросто стесняется своей внешности, считая ее неидеальной. Дескать, у звезды большие проблемы с самооценкой.

"Я заметила, что у Светланы все фото в инсте либо в тумане, либо сзади, либо издалека. Почему, не пойму. Красивая женщина, хочется поближе любоваться ее красотой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хочет сохранять атмосферу загадки. А может действительно настолько не уверена в себе", – рассуждает подписчики звезды сериала "По ту сторону смерти".

Отметим, в детском возрасте Светлана Ходченкова подвергалась травле. Из-за придирок одноклассников у будущей знаменитости развилась масса комплексов. Светлана считала себя непривлекательной ровно до того момента, пока не попала на курсы моделей к кутюрье Вячеславу Зайцеву. Стройная фигура, длинные светлые волосы и высокий рост помогли Ходченковой получить место в модельном агентстве, а затем улететь работать в Японию.