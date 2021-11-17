Ходченкова пошла по стопам Волочковой: Теперь в Большом будем работать

Светлану Ходченкову часто называют одной из самых красивых актрис российского кинематографа. В карьерной копилке у 38-летней высокой, стройной блондинки боле ста работ в кино и на телевидении.
Ходченкова в начале карьеры часто играла в кино исконно русских женщин. Именно этот типаж в ней когда-то разглядел режиссер Станислав Говорухин, снявший ее в фильме "Благословите женщину". Сейчас Ходченкова играет разноплановые роли.
Мало кто знает, что актерская карьера Ходченковой вообще могла не сложиться. В школе блондинку травили и вгоняли в комплексы неполноценности. Побороть страхи ей помог опыт работы в модельном агентстве Вячеслава Зайцева.
Сегодня Светлана Ходченкова активно снимается и ведет соцсети. На днях актриса опубликовала в своем "Инстаграм" свежее фото, на котором показала ноги в пуантах.
"Exciting", – написала Ходченкова. (В переводе с англ. "Захватывающий" – прим. ред.).
Поклонники принялись гадать, что же значит это фото. Стоит отметить, что Ходченкова частенько демонстрирует пуанты. Из-за такой любви к классическому балету ее сравнивают с Анастасией Волочковой.
"Таааак! То есть теперь мы и в Большом будем работать?" – написал фолловер в комментариях.