У потерявшей зубы и волосы звезды сериала "Татьянин день" родился сын

Звезда сериала "Татьянин день" Артем Артемьев сообщил о пополнении в семье. Супруга звезды отечественных теленовелл родила сына. Мальчика назвали Мирославом.
Напомним, Артем Артемьев женат во второй раз. В этом браке у знаменитости появилось четыре сына. От первой супруги у артиста подрастает дочка.
Недавно Артемьев признался во вранье. Артист говорил всем, что его дети живут в США, но на самом деле малыши проживали с ним и женой в России. В свое оправдание звезда "Татьяниного дня" заявила, что не хотела "светить" наследников перед "назойливой прессой". Дескать, ему пришлось обманывать общественность, чтобы репортеры не преследовали его отпрысков.
С Артемом Артемьевым в последнее время происходит нечто странное. Минувшим летом артист шокировал общественность изможденным видом. Журналистам актер "Татьяниного дня" рассказал, что его отравили. Дескать, он шесть лет был прикован к кровати. Из-за воздействия яда, говорит Артемьев, он потерял волосы и зубы и похудел до 40 килограммов.
"Умирал, но это прошло", – заявил Артем редакторам шоу Андрея Малахова.
Супруга актера, Валентина, рассказывала между тем, что все семейные накопления ушли на лечение. Артемьев обследовался в Крыму и в Сибири. "Ему отказывают везде, говорят — рак кишечника, но у него не рак", - отмечала избранница знаменитости.
Немногим ранее в соцсетях звезды теленовеллы "Татьянин день" Артема Артемьева появился тревожный пост. Знаменитость обращалась к подписчикам с просьбой о помощи. Артист собирал деньги на лечение онкологии. Позднее Артемьев заявил, что его аккаунт взломали. Мол, средства у поклонников просил не он, а злоумышленники, которые завладели логином и паролем от страницы.