Звезда сериала "Татьянин день" впадает в оцепенение из-за тяжелой болезни

Артист Вадим Колганов унаследовал недуг.

Звезда серила "Татьянин день" Вадим Колганов тяжело болен. О неизлечимом недуге артист рассказал в интервью телеведущему Борису Корчевникову.

О заболевании Колганов узнал, когда служил в армии. У Вадима из-за стресса и перегрузок периодически случались приступы. Обследование показало, что у звезды отечественных теленовелл одна из форм эпилепсии.

Вадим Колганов признался, что все еще не запомнил точное название своей болезни. По словам знаменитости, эпилепсия, скорее всего, у него наследственная. В момент приступа Колганов не теряет сознание, как это часто бывает при данном недуге. Знаменитость впадает в некое оцепенение.

Однажды, еще будучи солдатом, Вадим не смог встать с кровати по команде "Подъем". Он потерял контроль над телом. Он все слышал и понимал, но не мог пошевелиться. Колганова отпустило, когда он почувствовал зуд в ноге. С тех пор приступы постоянно мучили звезду сериала "Татьянин день".

Сегодня болезнь редко дает о себе знать. Правильное питание и спорт помогли Вадиму Колганову. "Я сталкиваюсь иногда с недугом, когда сильно устаю", – поведал артист. Знаменитость долго училась жить с приступами.

Добавим Вадим Колганов счастлив в браке с актрисой Екатериной Гольтяпиной. Детьми пара еще не обзавелась. У жены актера было несколько замерших беременностей.