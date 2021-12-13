Стало известно о смерти звезды сериалов "Беверли Хиллз, 90210" и "Доктор Куин, женщина-врач"

Стало известно о смерти актера Ларри Селлерса. В минувшем октябре артист отметил 72-летие.
Ларри Селлерс скончался в Оклахоме, в Похаске. В этом городе он родился и прожил всю жизнь. О смерти артиста журналистам сообщила его невестка. Причину кончины родственница Селлерса озвучить отказалась. У знаменитости, отметим, большая семья – у артиста и его жены и коллеги по цеху Сьюзи Дафф пятеро детей.
Кинокарьера Ларри Селлерса началась в 1985 году. Всего в творческой копилке знаменитости 20 проектов. Селлерс в основном играл роли коренных жителей Америки. Предки артиста – представители древних индейских племен.
Мировую известность Ларри Селлерсу принесла работа в сериале "Доктор Куин, женщина-врач". В картине артист воплотил в жизнь образ героя по имени Танцующее облако. В проекте Селлерс снимался с 1993 по 1998 год. За эту работу Селлерс был номинирован на премию "Эмми".
Исполнительница главной роли в сериале "Доктор Куин, женщина-врач" Джейн Сеймур уже прокомментировала трагедию. По словам 70-летней актрисы, Ларри Селлерс имел замечательную особенность – он умел делать мир вокруг себя "волшебным, духовным и мистическим". Сеймур назвала себя очень везучей, ведь она много лет проработала бок о бок с таким замечательным человеком как Селлерс.