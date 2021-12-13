Обвиненный в каннибализме и насилии известный актер покинул лечебницу

Американский актер Арми Хаммер покинул реабилитационный центр, где его избавляли от пагубных привычек и нездоровых пристрастий. В лечебнице 35-летняя звезда провела девять месяцев.
По данным СМИ, Арми Хаммер поехал на Каймановы острова. Там проживают дети артиста и жена, которая скоро станет бывшей. Телеведущая Элизабет Чэмберс ждет возвращения Арми Хаммера из клиники, чтобы начать бракоразводный процесс. Между тем артист хочет встретить Рождество и Новый год с детьми – шестилетней дочкой и четырехлетним сыном.
Напомним, в начале этого, 2021 года Арми Хаммер попал в грязный скандал. Экс-любовница голливудского артиста сообщила о его нездоровых пристрастиях в сексе. Кроме того, в Сети появились скриншоты сообщений, которые Хаммер присылал любовницам. В одной из переписок Арми признавался, что желает выпить кровь партнерши, съесть ее тело, взять в руки ее сердце.
Позднее несколько девушек, с которыми у Хаммера были мимолетные интрижки, заявили о пережитом эмоциональном и физическом насилии. Например, манекенщица Пейдж Лоренце сообщила, что артист однажды во время постельных утех взял нож и вырезал на ее лобке букву "А". Появившуюся кровь, по словам модели, Арми Хаммер слизал. Позже артист говорил Лоренце, что мечтает поджарить ее ребра.