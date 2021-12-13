Кровоизлияние и контузия: что известно о состоянии зверски избитого сына актера "Молодежки"

Неизвестный дважды ударил молодого человека по голове. Потерявший сознание Егор сильно ушибся при падении. Потасовка случилась 11 декабря.
После драки наследник артиста отправился домой. Родные Егора вызвали бригаду докторов – парню становилось все хуже. Сейчас Дрозд-младший находится в медицинском учреждении. Его состояние тяжелое.
Доктора нашли у наследника звезды сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" серьезные травмы: ушиб мозга, субдуральное кровоизлияние, закрытую травму черепа с переломом основания и еще трех близлежащих костей. По словам медиков, у Егора контужена левая лобная доля мозга.
Максим Дрозд и его близкие очень переживают за Егора. Ранее артист обратился к поклонникам попросил помолиться за его ребенка.
Егор Дрозд – студент школы-студии МХАТ. Он, как и его отец, снимается в кино и сериалах. Максим и Егор вместе работали в ленте "Бабочки и птицы". Мать парня – мастер спорта по плаванию Анастасия Бровкина.