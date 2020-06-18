Экс-супруга Максима Дрозда прокомментировала слухи о его романе с Анной Ардовой

Полторак и Дрозд развелись в 2014 году. После того как артист обрел свободный статус, ему начали приписывать роман с Анной Ардовой.
По словам Виктории, она точно не знает, была ли у экс-мужа интрижка со звездой. Полторак уважительно относится к выбору бывшего супруга. Она много раз читала об этом в прессе, но прямо спросить у Максима о новой женщине боялась. "Сам он тоже мне Анну не представил", – поведала экс-избранница Дрозда.
Виктория подчеркнула, что смогла сохранить с Максимом хорошие отношения. Недавно тот приезжал в гости к бывшей зазнобе. Полторак и Дрозд поиграли в баскетбол на закрытом дворе дома артистки. Актер одержал победу.
По словам знаменитости, в тот день она осознала, что ее отношения с Дроздом не изменились. "Просто когда-то мы перестали жить вместе в одном пространстве", – сказала Виктория.
Напомним, что актриса дважды бала замужем. В первом браке у знаменитости родилась дочь Лера. Отец девочки живет и работает в Ульяновске. Мужчина имеет скромный доход, однако исправно платит алименты. Вторым мужем Виктории Полторак был актер Максим Дрозд. Виктория подарила супругу дочь Софию.
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