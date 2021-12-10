Вывели из зала и едва успокоили: сестры Вертинские об истерике и сериале о знаменитом отце

Марианна и Анастасия Вертинские поделились воспоминаниями о папе.



У известного шансонье Александра Вертинского и его второй жены Лидии с разницей в полтора года появились на свет две дочки – в 1943-м Марианна и Анастасия в 1944-м. Старший ребенок пары родился в Шанхае, а младший – в Москве. Вокалист обожал наследниц. Любимым девочкам он даже посвятил песню "Доченьки".

В свежем интервью Марианна и Анастасия Вертинские вспомнили, как однажды в детстве ходили на концерт знаменитого родителя. На том выступлении с девочками случилась истерика. Дело в том, что в финале песни "Доченьки" Александр Николаевич пел о кладбище и смерти. Рыдающих сестер Вертинских пришлось выводить из зала. Наследниц звезды не могли успокоить. Как рассказала в свежем интервью Марианна Александровна, с тех пор отец не брал ее и сестру на свои выступления.

Высказались дочери шансонье и о сериале "Вертинский", финал которого на днях показали на Первом канале. До начала съемок режиссер картины Авдотья Смирнова дала сестрам почитать сценарий. По словам Анастасии Александровны, лента "Вертинский" рассказывает не о ее отце, однако "парень", о котором идет речь в картине, ей очень понравился. Марианна Александровна, между тем, не совсем согласна с младшей сестрой. "Мне нравится, как показали молодые годы – он там очень похож!" – поделилась старшая Вертинская.

Сестры считают, что создатели картины смогли показать зрителям доброту их родителя. Александр Николаевич, как утверждают его дочери, помогал бескорыстно и сочувствовал бедным людям.

Между тем Марианна и Анастасия Вертинские раскритиковали ленту Авдотьи Смирновой за то, что зритель так и не услышал голоса их папы. Архивные аудиозаписи в картину не попали. Впрочем, родственницы звезды понимают, почему киношники поступили по-своему. По словам Марианны Александровны, найти актера, с которым голос Вертинского гармонировал бы, практически невозможно.