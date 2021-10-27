Обокрала: актриса "Глухаря" заявила на домработницу

Актриса сериала "Глухарь" обратилась с заявлением в полицию. Артистка Евгения Соляных сообщила, что ее долгое время обкрадывали. В преступлении знаменитость подозревает помощницу по хозяйству.
В марте 2020 года Евгения Соляных обратилась в специализированное агентство, чтобы найти домработницу. Компания прислала артистке женщину, которая не показалась подозрительной.
В сентябре 2021 года актриса сериала "Глухарь" обнаружила, что из ее квартиры пропали вещи. Евгения говорит, что ценности исчезли из дома после появления помощницы. Соляных утверждает, что ее ущерб равен без малого трем миллионам. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.
Добавим, Соляных окончила РАТИ (ГИТИС), работала в Театра Луны и Театра Романа Виктюка. Самые известные киноработы актрисы – сериал "След" и лента "Глухарь". С 2018 года знаменитость выступает как продюсер.
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