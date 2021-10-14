Неопрятная борода, нечесаные волосы, тулуп: известный актер Маякин превратился в бездомного

В Сети обнародован трейлер нового сериала "Отец Сергий". Главные роли в картине исполнили Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко, которые ранее вместе снимались в нашумевшей ленте "Сладкая жизнь".
"Отец Сергий" — это мистический комедийный детектив. В центре сюжета сериала лишенный сана священник – его играет Роман Маякин. Оставшись не у дел, Сергий открывает необычный бизнес – он за деньги уничтожает опасную нечисть. Заказы экс-клирик получает от бывшего работодателя – церкви в лице Матушки, роль которой досталась Ирине Розановой. Деятельность центрального персонажа привлекает внимание полиции. На след Сергия выходит сотрудница правоохранительных органов Катя Земцова – актриса Лукерья Ильяшенко. Девушка не верит в мистику, поэтому подозревает бывшего священнослужителя в страшных преступлениях.
В сериале "Отец Сергий" Роман Маякин предстает в необычном для себя амплуа. Герой артиста любит выпить и совершенно не заботится о внешнем виде. В кадре обычно лощеный Маякин больше похож на бездомного – у него неопрятная борода, ссадина под глазом, длинные нечесаные волосы и черный тулуп.
По словам Маякина, его персонаж имеет много пороков, однако это не мешает ему быть положительным героем. В данном случае, считает Роман, греховность – преимущество Сергия, ведь она помогает ему обнаруживать в окружающих "что-то нечистое". Отец Сергий продолжает дело своего отца, кроме того, мать персонажа была убита злобной тварью.
"Но Сергий хочет не только отомстить за своих родных, но и в целом навести порядок в городе", – говорит артист о своем герое.
Напомним, премьера сериала "Отец Сергий" состоится 27 октября. Ленту покажет онлайн-кинотеатр KION.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?