Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
партнеры
Четверг
14 октября
Лента новостей
19:14
Запевший о мертвой жене Шаляпин объяснил странное заявление: Как же больно
18:33
Неопрятная борода, нечесаные волосы, тулуп: известный актер Маякин превратился в бездомного
18:23
Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Тихановская – главный кандидат для Нюрнбергского процесса
18:23
Покровитель спустил на Лорак неприличную сумму: Она же женщина
17:48
"Плохо выглядит": вид оплывшего Преснякова вызвал оторопь
17:47
Скрывает боль?: состояние здоровья парящей в космосе Пересильд вызывает опасения
17:39
"Почему молчала?": годами битую солистку "Демо" вывели на чистую воду
17:25
Боже: Тяжелобольной сын Орбакайте внезапно истек кровью
17:18
Гормональные нарушения: врач нашел у Аллы Пугачевой серьезные проблемы
17:07
В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом
17:00
"Меня это больше не травмирует": почему Снигирь много лет прятала ноги
16:50
Минус один: Сыгравший Джеймса Бонда актер полюбил гейские утехи
16:30
"Это такой наркотик": близкая подруга указала на зависимость оказавшегося на грани Леонтьева
16:19
Минусы и геморрой: как Миронова живет с молодым мужем и сыном за городом
16:19
Жена сделала заявление о смертельно больном Юдашкине
15:59
Игривого Костюшкина засняли во время поцелуя с Лолитой: Как смачно!
15:58
Прилюдно избитую дочь Распутиной пнули за наглый обман
15:54
"Тишина и покой": заявившая о разводе Высоцкая заикнулась о личном счастье
15:27
Похож на Петросяна: изменившийся Малахов шокировал россиян
15:25
"Повезло": Что стало с Хмельницкой и ее детьми после ухода Кеосаяна
15:17
Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Гаркалина
15:16
"Вы в своем уме?": Романец отказалась брать пасынка на отдых
15:15
Состояние тяжелое: Издыхающего в больнице Серова спасают гормонами
14:59
Дало "побочки": Бьянка о загулах и запрещенных веществах
14:41
Народ пришел в восторг от сообщения Медведевой о беременности
14:41
"Задолбали!": Рудова взвыла из-за новых имплантов в груди
14:37
"Уйдет из жизни": Проклятая в монастыре Собчак несет страшную опасность
14:25
У 67-летнего Крутого оказался самый крутой TikTok-хаус в стране
14:23
"Я выпивала одна": после смерти мужа Беседина пристрастилась к алкоголю
14:12
В Кремле прокомментировали заявление депутата об отмене пенсионной реформы
14:11
Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье
14:10
Ролан Быков утащил сиденье автобуса и угодил в драку: забавные моменты со съемок "Буратино"
14:10
Спрятавшая лицо Мельникова о разрыве с выпивохой Смольяниновым: Дно
13:49
Всплыло фото сияющей Бородиной с цветами: Курбан подарил
13:48
"Ого!": Звезда "6 кадров" Медведева предстала в "интересном положении"
13:44
"Мы это заслужили": Подольская с Пресняковым сбежали от детей
13:43
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом
13:42
На звезду "Улиц разбитых фонарей" напали в центре Москвы
13:41
Юная звезда "Голоса" стала наследницей 87-летней Брижит Бардо
13:23
Губерниев оплевал Бузову за вранье: Кто вы такая?
13:15
Гинеколог назвал лучшие продукты для женского здоровья и молодости
13:09
Фильм ужасов: постаревшая Бондарчук растеряла былую красоту
13:04
Меган Маркл и принц Гарри отказались крестить дочь в Британии
13:03
"Сразу заткнулись бы": Решетова взорвалась из-за слухов о новом мужчине
13:01
"Грязные трусы вылезут наружу": коллеги Успенской и Баскова заподозрили связь между ними
12:45
Карьера в политике, безденежье и суд с сыном: куда пропал король гламура Сергей Зверев
12:34
Федункив, Макеева, Азиза и Рапунцель: психолог вынес приговор бракам звезд
12:33
Милохин высказался о романе с Медведевой: Понятно, почему это происходит
12:24
"Не получаем оргазм!": Долматова раскрыла секрет интимной близости
12:16
Может вызвать инфекцию: россиян предупредили о вреде опавшей листвы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одевается в подделки на рынке!" Цымбалюк-Романовская сдала с потрохами фрика Шаляпина
Снявшейся в голливудском фильме Бузовой вручили награду "Мисс Вселенная"
"Я Ольга Бузова, и другой такой нет": певица взорвалась из-за сравнения с Пугачевой
Милосердная Бузова раздает деньги направо и налево: Оплатила роды и помогла купить квартиру
Милонов выказался о "распятии" покинувшей аварию Собчак
"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Неопрятная борода, нечесаные волосы, тулуп: известный актер Маякин превратился в бездомного

Неопрятная борода, нечесаные волосы, тулуп: известный актер Маякин превратился в бездомного

Артист предстал в необычном для себя амплуа.
прочитано 264 раза

В Сети обнародован трейлер нового сериала "Отец Сергий". Главные роли в картине исполнили Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко, которые ранее вместе снимались в нашумевшей ленте "Сладкая жизнь".

ПО ТЕМЕ

"Меня это больше не травмирует": почему Снигирь много лет прятала ноги

Народ пришел в восторг от сообщения Медведевой о беременности

"Отец Сергий" — это мистический комедийный детектив. В центре сюжета сериала лишенный сана священник – его играет Роман Маякин. Оставшись не у дел, Сергий открывает необычный бизнес – он за деньги уничтожает опасную нечисть. Заказы экс-клирик получает от бывшего работодателя – церкви в лице Матушки, роль которой досталась Ирине Розановой. Деятельность центрального персонажа привлекает внимание полиции. На след Сергия выходит сотрудница правоохранительных органов Катя Земцова – актриса Лукерья Ильяшенко. Девушка не верит в мистику, поэтому подозревает бывшего священнослужителя в страшных преступлениях.

В сериале "Отец Сергий" Роман Маякин предстает в необычном для себя амплуа. Герой артиста любит выпить и совершенно не заботится о внешнем виде. В кадре обычно лощеный Маякин больше похож на бездомного – у него неопрятная борода, ссадина под глазом, длинные нечесаные волосы и черный тулуп.

Фото: пресс-служба

По словам Маякина, его персонаж имеет много пороков, однако это не мешает ему быть положительным героем. В данном случае, считает Роман, греховность – преимущество Сергия, ведь она помогает ему обнаруживать в окружающих "что-то нечистое". Отец Сергий продолжает дело своего отца, кроме того, мать персонажа была убита злобной тварью.

"Но Сергий хочет не только отомстить за своих родных, но и в целом навести порядок в городе", – говорит артист о своем герое.

Напомним, премьера сериала "Отец Сергий" состоится 27 октября. Ленту покажет онлайн-кинотеатр KION.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: пресс-служба
Автор: 14 октября 2021, 18:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фильм ужасов: постаревшая Бондарчук растеряла былую красоту

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обколотая донельзя дочка Славы показала свои прелести

Наследница удивила народ
Шоу-бизнес

"Я выпивала одна": после смерти мужа Беседина пристрастилась к алкоголю

Женщина пыталась справиться с горем
Шоу-бизнес

"Плохо выглядит": вид оплывшего Преснякова вызвал оторопь

Артист сильно растолстел
Шоу-бизнес

На звезду "Улиц разбитых фонарей" напали в центре Москвы

Злоумышленники украли драгоценности

Гороскоп

Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Здоровье

В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом
Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье
Абсолютный рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 31 тысячи человек
Британцам пришлось извиняться перед производителями "Спутника V" из-за лжи о вакцине

Спорт

Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке

Регионы

В Московской области провели 17 тысяч рейдов по проверке соблюдения масочного режима
В Ростовской области комбайнер подорвался на снаряде времен ВОВ
В Домодедово у приезжего нашли 4 килограмма наркотика
Под Челябинском мужчина избивал и пытал 91-летнюю мать
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+