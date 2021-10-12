Вторая степень: напуганная операцией Кожевникова рассказала о болезни

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова заподозрила у одного из сыновей проблемы со слухом. Воспитатели в детском саду заметили, что шестилетний Макс не дышит через нос и постоянно переспрашивает. Перепуганная знаменитость отправилась по врачам.
Медики заставили Кожевникову нервничать еще больше. Дескать, у ребенка увеличены аденоиды, что влияет на работу органов слуха. "И меня тут же начали пугать операцией", – рассказала Мария в личном микроблоге.
Между тем материнское сердце подсказывало Кожевниковой, что необходимо узнать мнение других специалистов. Через знакомых звезда "Универа" нашла хорошего врача, который уточнил диагноз ребенка и назначил альтернативное лечение.
Аденоиды у Макса действительно увеличены. Болезнь достигла второй степени. Между тем хирургического вмешательства, сообщила актриса, удастся избежать. Кроме того, доктор проверил слух сына знаменитости на специальном устройстве. Оказалось, что наследник Марии очень восприимчив к звукам – его слух чувствительнее, чем у большинства людей.
"Я даже сама решила пройти эту процедуру, стало интересно в кого у Максима музыкальный слух, обычно у музыкантов такой! Но нет, у меня обычный", – поделилась знаменитость в соцсетях.
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Актеры полетели в космос
Звонок мужу
Кто подскажет?