Впавшая в депрессию Кожевникова заговорила о разрыве с мужем

Объявившая о тяжелом душевном состоянии Мария Кожевникова спровоцировала слухи о том, что в ее отношениях с супругом Евгением Васильевым все плохо. Артистка прокомментировала опасения поклонников.



Ранее звезда рассказала, что впервые в жизни не смогла сама справиться со своим состоянием. Актриса обратилась за помощью к специалистам.

Деталей своих душевных терзаний Мария Кожевникова раскрывать не стала. Поэтому многие россияне посчитали, что в семье звезды произошел конфликт. Кроме того, эти домыслы подогрело то, что знаменитость не поздравила возлюбленного с восьмой годовщиной венчания и десятилетием совместной жизни.

Актриса заверила, что сплетни о ее проблемах в браке не обоснованы. Она дала понять, что счастлива с избранником. В своем инстаграм-аккаунте Мария Кожевникова сообщила, что муж – ее главный друг.

Артистка объяснила, что еще не готова делиться с общественностью причинами своих проблем. Также она выразила благодарность всем тем, что поддержал ее в комментариях в соцсети.

Напомним, в этом году семья Марии Кожевниковой столкнулась с рядом напастей. Актриса рассказывала, что находится на грани нервного срыва. Отец звезды попал в больницу из-за самолечения. У мужчины воспалилась щека, но он не обращался к медикам. В итоге родителю артистки сделали экстренную операцию. Кроме того, у знаменитости заболела коронавирусом свекровь.

