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Шоу-бизнес
Опешившая Кожевникова взвыла после смертельного ДТП с Собчак: Шанс полить грязью

Опешившая Кожевникова взвыла после смертельного ДТП с Собчак: Шанс полить грязью

Несколько дней назад случилось страшное ДТП с участием Ксении Собчак. На журналистку обрушилась волна критики. Многие звезды шоу-бизнеса встали на ее защиту.
прочитано 321 раз

Мария Кожевникова опубликовала селфи и пожаловалась поклонникам. Она рассказала, что ей позвонили несколько представителей СМИ и попросили прокомментировать ситуацию. Артистка отметила, что мало что знает об этом, а комментировать ужасающее событие по просьбе журналистов не хочет.

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Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Знаменитость полагает, что некоторые просто посчитали, что она решит воспользоваться "шансом полить грязью" Ксению Собчак. Она подчеркнула, что журналистка и так находится в крайне тяжелой ситуации, а те, кто требуют от нее подобного – плохо знают ее. Актриса заявила, что "добивать" людей не входит в ее правила жизни.

Мария Кожевникова призвала всех оставаться людьми. Она принесла свои соболезнования семьям пострадавших. Артистка также указала, что в этой ситуации ей жаль и водителя автомобиля. Она подчеркнула, что ни один человек "в уме" не будет выезжать на встречную полосу, если только не "тайминг". Звезда призвала всех быть внимательнее за рулем.

Напомним, девятого октября водитель автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак, попытался обогнать автобус по встречной полосе. Случилось ДТП. В результате столкновения погибла женщина, а еще двое серьезно пострадали. Журналистка предложила свою помощь семьям пострадавших.

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 15:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь Кожевниковой

комментарии

Ответить:

Гость876156
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А что курил автор статьи, когда писал про Марию Кожевникову, а выкладывал фото Екатерины Кожевниковой???
1

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