Опешившая Кожевникова взвыла после смертельного ДТП с Собчак: Шанс полить грязью

Мария Кожевникова опубликовала селфи и пожаловалась поклонникам. Она рассказала, что ей позвонили несколько представителей СМИ и попросили прокомментировать ситуацию. Артистка отметила, что мало что знает об этом, а комментировать ужасающее событие по просьбе журналистов не хочет.
Знаменитость полагает, что некоторые просто посчитали, что она решит воспользоваться "шансом полить грязью" Ксению Собчак. Она подчеркнула, что журналистка и так находится в крайне тяжелой ситуации, а те, кто требуют от нее подобного – плохо знают ее. Актриса заявила, что "добивать" людей не входит в ее правила жизни.
Мария Кожевникова призвала всех оставаться людьми. Она принесла свои соболезнования семьям пострадавших. Артистка также указала, что в этой ситуации ей жаль и водителя автомобиля. Она подчеркнула, что ни один человек "в уме" не будет выезжать на встречную полосу, если только не "тайминг". Звезда призвала всех быть внимательнее за рулем.
Напомним, девятого октября водитель автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак, попытался обогнать автобус по встречной полосе. Случилось ДТП. В результате столкновения погибла женщина, а еще двое серьезно пострадали. Журналистка предложила свою помощь семьям пострадавших.
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