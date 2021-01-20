Недавно родившая Ида Галич пополнила "грустную статистику" разведенок

Совсем недавно шоувумен Ида Галич и ее муж Алан Басиев принимали поздравления с рождением первенца. А теперь пара ошарашила поклонников страшной новостью – они разводятся.

2020-й год стал роковым для многих пар – развелись Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Тимати и Анастасия Решетова. Кажется, 21-й продолжает эту статистику среди звезд. Недавно родившая ребенка Ида Галич объявила о разводе с мужем Аланом Басиевым.

Слухи об их расставании появились несколько месяцев назад. Горькие слухи подтвердились, когда она перестала выходить с мужем в свет и выкладывать общие фотографии.

В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" юмористка решила ответить на все вопросы подписчиков, а их накопилось немало. Одна из подписчиц заявила, что после расставания кумиров перестала верить в любовь. Ида попросила не примерять на себя их безуспешный опыт и пойти другим путем.

Напомним, Ида Галич прожила в браке с Аланом Басиевым менее двух лет. Юмористка назвала их развод "грустной частью статистики" и пожалела, что сама начала выносить сор из избы.

При этом блогер оптимистично заявила, что благодаря отношениям с Аланом на свет появился их сын Леон. "Самая главная любовь всего нашего существования", – сказала Галич о ребенке, которому в феврале исполнится год.



