Сериал "Вавилон" и звезда "Великолепного века" Халит Эргенч возвращаются на экраны

Звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч вновь появится на экранах. Турецкие телевизионщики анонсировали выход второго сезона сериала "Вавилон".

В Сети уже появился минутный тизер второй части картины. В ролике можно увидеть любимца публики Халита Эргенча и не менее талантливого артиста Онура Сайлака. Продюсеры и актеры сериала "Вавилон" возлагают на новый сезон большие надежды. Ожидается, что свежие эпизоды будут очень тепло встречены зрителями и подарят хорошие рейтинги.

Отметим, что во второй части "Вавилона" немного изменился актерский состав. Из теленовеллы вывели известного артиста Озана Гювена. Он играл роль Эгемена, лучшего друга центрального персонажа Ирфана.

Продюсеры сериала "Вавилон" завершили сотрудничество с Гювеном после скандального эпизода с избиением. Против артиста, который, к слову, тоже снимался в сериале "Великолепный век", завели уголовное дело. Знаменитость обвиняют в домашнем насилии. Озану грозит 13 лет тюрьмы.

Ходят слухи, что производители сериала "Вавилон", компания Ay Yapım, разорвала контракт с артистом. Дескать, продюсеры опасаются, что появление Гювена на экране может повлиять на рейтинги. Между тем в официальном заявлении организации указано, что расставание с Озаном Гювеном было полюбовным.

Напомним, в начале лета турецкая актриса Дениз Булутсуз обвинила возлюбленного Озана Гювена в жестоком избиении. Женщина обратилась в полицию с заявлением. Актер слова избранницы опровергает. Он утверждает, что Булутсуз сама себя изувечила. Знаменитость уже написала в прокуратуру встречную жалобу.