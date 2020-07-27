Актер "Великолепного века" Озан Гювен скрылся после обвинений в жестоком избиении возлюбленной

По словам соседей, в особняке Озана Гювена давно никто не появлялся. Окна жилища потно закрыты ставнями, припаркованные у дома внедорожник и мотоцикл уже покрылись толстым слоем пыли.
Кроме того, звезда сериала "Великолепный век" отправила в отпуск помощников по дому. Озан не сообщил служащим, куда направляется. Судя по всему, Гювен скрывается от журналистов, которые преследуют его после истории с избиением. Добавим, что сейчас актеру грозит до 13 лет лишения свободы.
Напомним, не так давно Гювен оказался в центре большого скандала. Экс-невеста знаменитости, актриса Дениз Булутсуз, обратилась в полицию. Молодая женщина сообщила прокурору, что 13 июня Озан Гювен избил ее.
Как рассказала Дениз Булутсуз, в тот роковой вечер она и ее возлюбленный выпивали в ресторане с друзьями. В беседе артистка случайно вспомнила бывшего парня, что вывело ее избранника из себя. Гювен оскорбил Булутсуз.
Позже дома влюбленные поругались. Во время ссоры Озан швырнул прикроватную лампу в Дениз, а после ударил несколько раз. "Бил и себя по лицу со словами "Смотри, тебе одну пощечину дал, а себе двадцать!" – вспоминала произошедшее актриса. В какой-то момент Дениз попыталась сбежать. Звезда "Великолепного века" схватила ее и швырнула о стену.
По словам артистки, Гювен истязал ее целый час, затем отобрал смартфон и запер в доме. Женщине чудом удалось выбраться из особняка актера. После произошедшего Дениз требовалась медицинская помощь.
Звезда сериала "Великолепный век" обвинения в насилии опровергает. Актер подал встречное заявление. Гювен сообщил, что именно Булутсуз набросилась на него. По его словам, дома, после ужина в ресторане, он сообщил Дениз, что хочет расстаться. В ответ артистка пригрозила звезде "Великолепного века", мол, если он уйдет, она его опозорит. Давая показания, Озан подчеркнул, что женщина сама нанесла себе увечья.
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