Растолстевшая жена Халита Эргенча из "Великолепного века" столкнулась с травлей

В начале марта актриса Бергюзар Корель подарила звезде сериала "Великолепный век" Халиту Эргенчу второго сына. После родов 37-летняя супруга артиста столкнулась с травлей в интернете.

Женщину критикуют за то, что она не постеснялась опубликовать в соцсетях фото в купальнике. После беременности Бергюзар Корель сильно растолстела. Лишние килограммы она решила не прятать.

"Вес и целлюлит, которые накопились после родов, вызвали изумление. Те, кто видел меня, невольно говорили, что от старой формы не осталось и следа", – призналась жена звезды сериала "Великолепный век".

Артистка поведала, что под ее свежими фотографиями множество оскорбительных комментариев. Пользователи Сети считают, что жена Халита Эргенча не должна демонстрировать неидеальное тело общественности. Впрочем, Бергюзар Корель старается не обращать внимания на выпады завистников.

Отметим, что исполнитель роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" женат на Бергюзар Корель уже 11 лет. Также у пары есть восьмилетний наследник, которого зовут Али.

Халит и Бергюзар познакомились во время работы в теленовелле "1001 ночь". Эргенч был женат, когда увлекся Корель. Общественность до сих пор не может простить артистке то, что она увела Халита из семьи. Много раз звезде сериала "Великолепный век" приходилось публично заступаться за супругу. Халит Эргенч уверял поклонников, что Бергюзар Корель не была причиной его развода с женой.