Стало известно о состоянии госпитализированного с поражением легких народного артиста

Звезда все еще находится в больнице. Врачи планируют выписать Юрия Назарова через несколько дней.
По словам дочери знаменитости, Татьяны Назаровой, медики заметили положительную динамику. Дышать Юрию Владимировичу все еще помогает аппарат, однако беспокоиться больше не о чем.
"Каждый день ему капельку лучше, и это бесконечно радует", – сказала дочь народного артиста. Назаров находится в отличном расположении духа и предвкушает возвращение домой.
Как писали "Дни.ру", 83-летний Юрий Назаров оказался в реанимации. У знаменитости обнаружили коронавирус и поражение легких. Артиста подключили к аппарату ИВЛ. Долгое время доктора боялись делать какие-либо прогнозы. К счастью, народный артист пошел на поправку.
Напомним, Юрий Назаров известный актер. На его счету более 260 ролей в кино и сериалах. Он снимался в таких фильмах как: "Маленькая Вера", "Демидовы", "Александр Маленький" и другие.
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