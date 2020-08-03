Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в пух и прах разгромила завистников

Звезда сериала "Великолепный век" показала редкое архивное фото. Мерьем Узерли, как показалось поклонникам, с возрастом вообще не меняется.

12 августа немецко-турецкая артистка отметит 37-летие. Знаменитость выглядит моложе своих лет, и этот факт не дает покоя завистникам. Недоброжелатели упрекают Мерьем Узерли в пластике, дескать, красота и свежесть артистки – это результат усилий косметологов и хирургов.

Ходят слухи, что звезда хорошенько поработала со своей внешностью. Якобы после съемок в сериале "Великолепный век" актриса сделала подтяжку лица, век, изменила форму носа и увеличила губы. Обвинения недругов артистка пропускает мимо ушей. Сплетни о себе Мерьем Узерли не комментирует.

Между тем в личном микроблоге знаменитость опубликовала пост, который в пух и прах разгромил теории завистников. Знаменитость показала коллаж из двух фото. Первый кадр, по словам артистки, был создан в 1995 году. Второй в 2020-м. На фотографии 25-летней давности черты лица Узерли такие же, как и сегодня.

Подписчики от публикации звезды сериала "Великолепный век" пришли в неописуемый восторг. Артистку засыпали комплиментами. "Такая же красавица, как раньше", "Ты прекрасна", "Обожаю тебя", – восхищались артисткой интернет-обыватели.