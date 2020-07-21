Жена султана Сулеймана из "Великолепного века" показала трогательное фото с младенцем

В марте у исполнителя роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" появился второй ребенок. Супруга Халита Эргенча, 37-летняя актриса Бергюзар Корель, наслаждается материнством.

Эргенч и Корель стали мужем и женой в августе 2009 года. В феврале 2010-го Бергюзар подарила актеру сына Али. Не так давно в семье звезды сериала "Великолепный век" вновь произошло прибавление: супруга родила Халиту еще одного наследника – сына, которого назвали Ханом.

Корель посвятила себя уходу за младенцем. 37-летняя артистка не скрывает, что появление второго ребенка сделало ее счастливой. Накануне в личном микроблоге жена экранного султана Сулеймана опубликовала трогательное фото. На снимке можно увидеть Бергюзар и крохотную ручку ее младшего отпрыска.

Артистка призналась, что с волнением ждала появления на свет каждого из своих детей. Корель счастлива, что сыновья выбрали ее в качестве матери. Беременность турецкая знаменитость назвала чудом. "Тогда я нуждалась только в поддержке, молитве и вере", – отметила супруга актера.

Напомним, что Корель и Эргенч вместе снимались в сериале "Великолепный век". Артистке досталась второстепенная роль, а ее избранник исполнял одну из главных.

Работа в теленовелле о жизни султана Сулеймана стала испытанием для брака Бергюзар и Халита. Актриса очень ревновала мужа к его партнерше Мерьем Узерли. Эргенч и его коллега так правдоподобно изображали страсть на площадке, что у Корель появились сомнения в верности любимого.

Как-то раз у супруги Халита Эргенча сучилась истерика прямо на съемочной площадке "Великолепного века". Актриса увидела сцену, в которой ее муж целуется с Мерьем Узерли, и не смогла сдержать слез.