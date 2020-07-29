Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли последовала примеру голливудских див

В личном микроблоге Мерьем Узерли опубликовала собственное черно-белое фото. Артистка позирует в окружении деревьев. Запустив кисти рук в волосы, она пристально смотрит в объектив. В подписи к публикации звезда сериала "Великолепны век" с помощью хештегов пригласила подруг последовать ее примеру и стать частью набирающего обороты тренда.
Напомним, накануне зарубежные журналисты обнаружили новые хештеги в соцсети "Инстаграм" – #ChallengeAccepted – с английского "Вызов принят" и #womensupportingwomen, что в переводе "Женщины поддерживают женщин". Миллионы представительниц прекрасного пола по всему миру отмечали ими свои черно-белые фотографии, а также призывали подруг присоединиться к ним.
Как позже выяснилось, тренд создан, чтобы обратить внимание на ущемление прав женщин. Дамы с разных концов света объединяются, чтобы поддержать друг друга.
Ранее в челлендже уже поучаствовали многие мировые знаменитости. К активности уже присоединились Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Элизабет Херли, Ева Лонгория, Синди Кроуфорд и другие. Видимо, Узерли решила последовать примеру голливудских див.
Напомним, Мерьем Узерли получила огромную популярность после роли в сериале "Великолепный век". Артистка исполнила роль Хюррем-султан.
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