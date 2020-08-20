Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Четверг
20 августа
Лента новостей
13:58
"Это очень позорно": Самбурская рассказала о своих изъянах
13:57
Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной
13:56
Пожилую мать на "скорой" увезли с похорон Легкоступовой
13:47
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
13:43
Резко похудевшая Дубцова намекнула на помощь пластического хирурга
13:31
Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева
13:30
Стало известно о второй дочери Успенской
13:27
Какой ужас: люди падают в обморок у гроба Легкоступовой
13:16
Эксперт рассказал о способах распознать звонок от мошенников
13:15
"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой
13:07
История любви Высоцкой и Кончаловского: Пигмалион и Галатея?
13:01
"Откуда он вообще взялся?!": Царикати обвинил мужа в смерти Легкоступовой
12:49
Больше доверия: пенсионерка Пугачева "побила" 52-летнюю Валерию
12:41
"Между нами всегда стоял Игорь": почему не сложились отношения у Серова и сестры Крутого
12:37
Звезду "Великолепного века" Мерьем Узерли запечатлели топлес: Сулейман бы дар речи потерял
12:28
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
12:15
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
12:08
В России ожидается рост цен на продукты из-за второй волны коронавируса
11:58
Развод с Муцениеце тяжело дается Прилучному: Бывают вещи, которые выбивают из колеи
11:52
Куда поехать на выходные: 7 вариантов путешествий по России
11:50
Умеет ходить и вызывать рак: в России нашли очень опасный гриб
11:24
Названы самые часто задаваемые в России вопросы на собеседованиях
11:20
"Артемий, что с Вами?": россияне негодуют из-за слов Лебедева об "уродстве" памятника "Родина-мать зовет!"
11:13
Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова об измене мужа с подругой: Все, что ни делается, к лучшему!
11:07
Ученые доказали пользу музыки в лечении больных коронавирусом
11:06
Рецепт хинкали с говядиной и телятиной
10:35
"Давай, рубай!": казак прошелся саблей по огурцу Зеленского (видео)
10:32
Названы самые высокооплачиваемые профессии с удаленной работой
10:24
Ребенок погиб от удара молнии в Кузбассе
10:20
"Кругом молодые и очень красивые актрисы": Собчак тревожно из-за Богомолова
10:06
В России одной группе автомобилей разрешат ездить по выделенной полосе
09:47
Находящийся в реанимации с отравлением Алексей Навальный впал в кому
09:21
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал
09:19
Врач рассказал об осложнениях у Валентины Легкоступовой
09:16
Пенсионерам пообещали выплаты к праздникам: Кто получит надбавку
08:49
Комментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
08:43
Жириновский: Белоруссия войдет в состав России до конца года
08:25
Алексей Навальный доставлен в реанимацию после отравления
07:28
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 августа 2020 года
06:41
Психолог назвал слабости переживающего неудачи Лукашенко
04:16
Сын отказался поздравлять с днем рождения звезду "Дома-2" Илью Яббарова
02:38
Сколько продлится восстановление Елены Кондулайнен после инсульта
00:14
Прислуга высмеяла аристократичные замашки Меган Маркл: О, дорогуша!
22:06
Слушание по делу Ефремова прервали из-за сообщений о бомбе в здании суда
22:04
Скончался трехкратный чемпион мира по стрельбе Олег Лапкин
21:56
В Набережных Челнах мужчина причинил серьезные травмы ребенку
21:48
Политолог назвал одного из главных заказчиков протестов в Белоруссии
21:47
Лолита о борьбе с домогательствами: Все останемся без секса
21:34
МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну
21:23
Московский Мавзолей проверяют из-за угрозы взрыва
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко
Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова
Названа дата: Легкоступову против ее воли похоронят рядом с Началовой
Сериалы
Звезду

Звезду "Великолепного века" Мерьем Узерли запечатлели топлес: Сулейман бы дар речи потерял

Мерьем Узерли. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
37-летняя звезда сериала "Великолепный век" снялась в смелой фотосессии. Мерьем Узерли позировала топлес.
прочитано 317 раз

На черно-белых фотографиях артистка прикрывает обнаженную грудь руками. Тело и волосы звезды сериала "Великолепный век" усыпаны лепестками и бутонами цветов. Мерьем Узерли сделали яркий макияж с акцентом на губы.

ПО ТЕМЕ

Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала "Великолепный век"

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в пух и прах разгромила завистников

Великолепный век – 4 сезон (сериал)

Образ артистки чем-то напоминает картину итальянского художника Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". На знаменитом полотне богиня с золотыми кудрями сходит с позолоченной ракушки, а в это время ветер осыпает ее цветами.

Снимки Мерьем Узерли опубликовала в личном микроблоге. Фанаты от образа актрисы пришли в восторг. Знаменитость получила сотни восторженных сообщений на разных языках.

"Ну что за красота?", "Шикарная", "Эта женщина – настоящий огонь", "Везет фотографу", "Вот это секс! Сулейман бы дар речи от такой красотки потерял", – восхитились фанаты звездой сериала "Великолепный век".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Отметим, что Мерьем Узерли часто становится объектом критики. Звезду постоянно упрекают в излишней любви к уколам красоты. Также знаменитость подозревают в пластике. Актрисе из сериала "Великолепный век" даже пришлось опубликовать снимок 25-летней давности, чтобы опровергнуть слухи о хирургическом вмешательстве.

Автор: 20 августа 2020, 12:37 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал
Алексей Навальный доставлен в реанимацию после отравления

Шоу-бизнес

Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной
Пожилую мать на "скорой" увезли с похорон Легкоступовой
Резко похудевшая Дубцова намекнула на помощь пластического хирурга
Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой

Юрий Фирсов шептал "Прости!"
Шоу-бизнес

Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной

Что сделал муж артистки с ее и прочими фото
Шоу-бизнес

Стало известно о второй дочери Успенской

Звезда шансона рассказала правду
Шоу-бизнес

Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева

Долгое время о шоумене не было новостей

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года
Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+