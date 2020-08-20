Звезду "Великолепного века" Мерьем Узерли запечатлели топлес: Сулейман бы дар речи потерял

37-летняя звезда сериала "Великолепный век" снялась в смелой фотосессии. Мерьем Узерли позировала топлес.

На черно-белых фотографиях артистка прикрывает обнаженную грудь руками. Тело и волосы звезды сериала "Великолепный век" усыпаны лепестками и бутонами цветов. Мерьем Узерли сделали яркий макияж с акцентом на губы.

Образ артистки чем-то напоминает картину итальянского художника Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". На знаменитом полотне богиня с золотыми кудрями сходит с позолоченной ракушки, а в это время ветер осыпает ее цветами.

Снимки Мерьем Узерли опубликовала в личном микроблоге. Фанаты от образа актрисы пришли в восторг. Знаменитость получила сотни восторженных сообщений на разных языках.

"Ну что за красота?", "Шикарная", "Эта женщина – настоящий огонь", "Везет фотографу", "Вот это секс! Сулейман бы дар речи от такой красотки потерял", – восхитились фанаты звездой сериала "Великолепный век".

Отметим, что Мерьем Узерли часто становится объектом критики. Звезду постоянно упрекают в излишней любви к уколам красоты. Также знаменитость подозревают в пластике. Актрисе из сериала "Великолепный век" даже пришлось опубликовать снимок 25-летней давности, чтобы опровергнуть слухи о хирургическом вмешательстве.