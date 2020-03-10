Султан Сулейман из "Великолепного века" вновь стал отцом

Халит и Бергюзар вместе уже 11 лет. Пара воспитывает девятилетнего наследника Али. Эргенч не скрывал, что мечтает о большой и дружной семье, на одном ребенке останавливаться артист не хотел. Осенью 2019 года поклонники узнали о беременности Корель.
А накануне стало известно, что у звезды сериала "Великолепный век" родился второй сын весом 3,5 килограмма и ростом 51 сантиметр. Новорожденному дали имя Хан. Мама и малыш чувствуют себя отлично, совсем скоро они отправятся домой.
Упоминаний о пополнении в микроблогах знаменитой четы пока нет. Однако поклонники сериала уже поздравляют пару в комментариях, сообщает Rusturkey.com.
Напомним, что Халит Эргенч был женат на Гизем Сойсалди. Исполнитель роли султана Сулеймана долго просил любимую о наследнике, однако та не была готова к рождению детей – училась и активно делала карьеру. В 2008 году супруги развелись.
После разрыва с женой Эргенч был крайне подавлен. Актер признавался, что очень боится повторить судьбу отца, который много раз женился, но личного счастья так и не обрел. Все изменилось, когда Халит познакомился на съемках с Бергюзар. С новой избранницей актер из сериала "Великолепный век" стал примерным семьянином.
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