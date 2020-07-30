Звезда "Великолепного века" Дениз Чакыр вернется на экраны после череды скандалов и судебной тяжбы

Актриса, исполнившая роль Шах-и-Хубан Султан в сериале "Великолепный век", в последнее время редко появляется на экранах. Дениз Чакыр не приглашали на пробы после череды громких скандалов и затянувшегося судебного разбирательства. Между тем, судя по всему, черная полоса в жизни артистки миновала: поговаривают, что она скоро вернется в обойму.

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