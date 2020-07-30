Звезда "Великолепного века" Дениз Чакыр вернется на экраны после череды скандалов и судебной тяжбы

Как сообщила журналистам Дениз Чакыр, недавно она подписала контракт на съемки в новом проекте. Артистка уверена, что теленовелла с ее участием обречена на успех. По словам звезды сериала "Великолепный век", сценарий захватил все ее внимание буквально с первых строчек.
Дениз добавила, что приняла предложение о работе без колебаний. Чакыр назвала новый проект душевным и интересным, а вот другие подробности решила пока оставить в тайне.
Звезда "Великолепного века" признает, что в последние годы ее карьера пошла на спад. Всему виной судебные тяжбы и неудачный выбор ролей.
Отметим, что турецкие продюсеры обходят Дениз Чакыр стороной. Знаменитость снискала славу скандалистки. Она постоянно влипает в истории. Несколько лет назад артистка была арестована за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В крови исполнительницы роли Шах-и-Хубан Султан эксперты нашли 2.44 промилле.
Более того, актрисе не хватает дисциплины. Например, из сериала "Мафия не может править миром" ее уволили за прогулы. Выход новых эпизодов постоянно задерживался из-за того, что девушка не появлялась на съемках.
В прошлом, 2019 году, против звезды сериала "Великолепный век" было возбуждено уголовное дело. Артистке грозил реальный срок. Дениз Чакыр в нетрезвом виде заявилась в кафе и оскорбила девушек в хиджабах.
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