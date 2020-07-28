Звезда "Великолепного века" Толга Сарыташ оправился после громкого провала

В ноябре 2019 года свет увидел сериал "Ферхат и Ширин". Одну из главных ролей в теленовелле исполнил Толга Сарыташ. Зрители с нетерпением ждали фильм, ведь ему пророчили большой успех.
В итоге, картина потерпела фиаско. Лента получила очень низкий рейтинг и совсем не принесла прибыли своим создателям. Провал сказался на популярности звезды сериала "Великолепный век".
Между тем, как сообщают турецкие СМИ, Толга Сарыташ давно оправился от неудачи и готов вновь плодотворно трудиться. Актера утвердили на роль в новом проекте "Задира".
По уверениям создателей, сериал будет настоящей бомбой нового телесезона в основном благодаря оригинальному подходу к сценарию. Вместе со звездой "Великолепного века" в картине снимется актриса Айча Айшин Туран, ранее игравшая в сериалах "Черный цветок" и "Мерьем".
Пока авторы сериала "Задира" держат подробности сюжета в тайне. Между тем уже известны имена главных героев – Али Рызе и Халиде. Режиссером теленовеллы станет Реджаи Карагез, продюсером – Онур Гювентам.
Напомним, Толга Сарыташ снимался в сериале "Великолепный век" с 2013 года. В теленовелле он играл взрослого Шехзаде Джихангира, младшего сына Султана Сулеймана Великолепного.
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