Сыну актрисы Анны Цукановой-Котт исполнилось 12 лет: Мы выглядим как брат и сестра!

Старший ребенок актрисы отпраздновал 12-летие. Анна Цуканова-Котт трогательно поздравила сына с днем рождения.

В личном микроблоге знаменитость сообщила, что сегодня, 3 июля, важная для нее дата. В этот день 12 лет назад она впервые стала матерью. У Анны родился сын Михаил.

Артистка поздравила отпрыска, а также сообщила, что с ним у нее сложились необычные отношения. Цуканова-Котт считает наследника лучшим другом, ведь она достаточно рано его родила, в 19 лет. Артистка общается с мальчиком на любые темы и ничего не утаивает от него.

"Все говорят, что мы выглядим как брат и сестра!" – призналась 30-летняя Анна. Артистка не может поверить, что ее отпрыск так быстро вырос.

Напомним, Анна Цуканова-Котт замужем за режиссером Александром Коттом. Артистка и постановщик познакомились на съемках. Анне на тот момент было всего 15 лет. Позже в интервью актриса признавалась, что сразу влюбилась в Александра. Именно ради любимого она решила поступить в Щукинское училище.

Пара начала встречаться, когда девушке исполнилось 18 лет. Через год после начала отношений Анна Цуканова-Котт родила избраннику сына Михаила. Котту на тот момент было 35 лет. В 2018-м актриса подарила режиссеру дочь Лею. Отметим, что знаменитости расписались в ЗАГСе только в 2019 году. Пышное торжество деятели кино не устраивали.