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Сериалы
Екатерина Кузнецова о роли женщины легкого поведения: Так хотелось сыграть

Екатерина Кузнецова о роли женщины легкого поведения: Так хотелось сыграть

Фото: пресс-служба
На телеканале "Россия 1" транслируется мелодрама "Анка с Молдаванки". Главная женская роль в картине досталась Екатерине Кузнецовой. По словам артистки, ее героиня вызывает противоречивые чувства.
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По сюжету теленовеллы умница и красавица Анна Ксенаки влюбляется в бандита. Девушку из интеллигентной семьи увлекает криминальная романтика.

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Параллельно в жизни героини появляется экс-возлюбленный. Он служит в органах правопорядка и пытается помешать преступным делам избранника Ксенаки. Анна попадает в любовный треугольник.

Актриса Екатерина Кузнецова отметила, что ее героиня и ситуация, в которую та попала, вызывает противоречивые чувства. Ранее знаменитость не понимала, почему девушка отказалась от более дерзкого ухажера, ведь от него она могла бы получать колоссальную жизненную энергию.

Пересмотрев сериал спустя время, Екатерина стала лучше понимать Анну. Адреналин делает отношения ярче, однако важнее чувство защищенности, которое дарит партнер.

Кузнецова любит свою профессию за то, что благодаря разным героям можно прожить несколько жизней. "Однажды я сидела с подружками и подумала: "Боже мой, мне так хочется сыграть женщину легкого поведения, причем со всеми вытекающими обстоятельствами, ведь в жизни себе я этого позволить не могу", – заметила артистка.

Фото: пресс-служба

Екатерина Кузнецова призналась, что сразу согласилась работать над сериалом "Анка с Молдаванки". По ее словам, в теленовелле есть все: атмосфера Одессы 70-х, неоднозначные герои и любовный треугольник.

Автор: 10 июня 2020, 12:06 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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