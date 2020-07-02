Ксения Собчак сыграла правителя России в сериале о православной нейросети "амроН"

По сценарию ленты Россия управляется православной нейросетью. Сеть носит название "амроН" и следит за жителями через миллионы объективов. Более того, сверхразум может влиять на судьбу людей, вмешиваться в их жизнь.
Звездой картины стала журналистка Ксения Собчак. Теледиве досталась роль правителя страны. В первом эпизоде героиня знаменитости участвует в теледебатах. Ее соперником является представитель оппозиции, сектант Федор Кукушка. Спор персонажей о будущем страны прерывают террористы. Злоумышленники приникают на съемочную площадку и угрожают присутствующим оружием.
Также в сериале "амроН" снялись Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Роза Хайруллина и другие популярные артисты. Лента выходит на "Ютуб". В Сети есть уже три эпизода картины.
По словам режиссера ленты, Максима Диденко, проект неспроста увидел свет сразу после дня голосования – таким образом кинематографист отреагировал на происходящие вокруг Конституции России. Кинематографист назвал сериал "амроН" анализом всего случившегося в последнее время.
"Референдум, предвыборная кампания, убогие ролики про геев – именно эту вселенную преломляет в себе "амроН", – высказался Диденко.
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