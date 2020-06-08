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Сериалы
Поклонники обсуждают детское фото звезды

Поклонники обсуждают детское фото звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли: Кривые зубы

Мерьем Узерли. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Великолепный век" в юные годы не была красавицей. К такому выводу пришли поклонники Мерьем Узерли.
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Артистка показала фанатам редкое фото. По словам Мерьем Узерли, на снимке ей всего девять лет. Интересно, что кадр знаменитость сопроводила хештегом "кривые зубы".

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Фанаты сериала "Великолепный век" отметили, что в детстве знаменитость была неказиста. Юную Мерьем даже сравнили с мальчишкой – видимо, из-за короткой прически.

"Глаза темные тут!😊", "Как всегда, гадкий утенок со временем превращается в прекрасного лебедя!", "На пацана похожа🤭🙈 Сейчас красотка", "Красавица нереальная!", "Ямочки 😍", "Какое нежное создание! Безумно знакомые глаза и улыбка, такие же и остались с детства!❤️", "Симпатяшка, милашка😍", "Похожа на некрасивого пацана😑", – написали поклонники звезды сериала "Великолепный век".

Напомним, что детство Мерьем Узерли провела в Германии. Мать артистки – немка, отец – турок. Первые шаги в карьере Мерьем сделала в достаточно молодом возрасте: она дебютировала на сцене в пять лет.

Детское увлечение стало профессией в 2003 году – Узерли получила диплом театральной академии. Мировую известность Мерьем принесло участие в турецком сериале "Великолепный век". Артистка исполнила роль Хюррем-султан.

Автор: 8 июня 2020, 12:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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