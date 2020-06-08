Поклонники обсуждают детское фото звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли: Кривые зубы

Артистка показала фанатам редкое фото. По словам Мерьем Узерли, на снимке ей всего девять лет. Интересно, что кадр знаменитость сопроводила хештегом "кривые зубы".
Фанаты сериала "Великолепный век" отметили, что в детстве знаменитость была неказиста. Юную Мерьем даже сравнили с мальчишкой – видимо, из-за короткой прически.
"Глаза темные тут!😊", "Как всегда, гадкий утенок со временем превращается в прекрасного лебедя!", "На пацана похожа🤭🙈 Сейчас красотка", "Красавица нереальная!", "Ямочки 😍", "Какое нежное создание! Безумно знакомые глаза и улыбка, такие же и остались с детства!❤️", "Симпатяшка, милашка😍", "Похожа на некрасивого пацана😑", – написали поклонники звезды сериала "Великолепный век".
Напомним, что детство Мерьем Узерли провела в Германии. Мать артистки – немка, отец – турок. Первые шаги в карьере Мерьем сделала в достаточно молодом возрасте: она дебютировала на сцене в пять лет.
Детское увлечение стало профессией в 2003 году – Узерли получила диплом театральной академии. Мировую известность Мерьем принесло участие в турецком сериале "Великолепный век". Артистка исполнила роль Хюррем-султан.
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