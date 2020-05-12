"Какая прекрасная семья": Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала самых близких

Звезда сериала "Великолепный век" поделилась редким семейным снимком. Мерьем Узерли отпраздновала День матери.

Исполнительница роли Хюррем-Султан показала архивное фото. Мерьем Узерли запечатлена вместе с самыми близкими людьми: сводными братьями – Денни и Кристофером, мамой Урсулой и сестрой Джанан.

"Рай лежит под ногами матерей", – подписала снимок звезда сериала "Великолепный век" в личном "Инстаграм". Мерьем поблагодарила родительницу за счастливое детство и назвала ее самой лучшей на свете. Актриса посетовала, что сейчас находится далеко от мамы. Между тем актриса подчеркнула, что ее сердце всегда рядом с родительницей.

Подписчики звезды сериала "Великолепный век" отметили, что артистка унаследовала от мамы некоторые черты лица. "Вы похожи на маму 😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая прекрасная семья😻", "Какая вы красавица😍", – прокомментировали снимок русскоязычные поклонники Мерьем Узерли.

Напомним, Мерьем Узерли родилась в Германии в 1983-м. Актриса младший ребенок в семье. Отец знаменитости Хуссейн Узерли – турок, мать, Урсула Узерли, – немка. Именно папа привил Мерьем любовь к актерству. Уже в пять лет у будущей звезды сериала "Великолепный век" состоялся дебют на сцене, в театре, которым заведовал друг Хуссейна. Позже Узерли участвовала в школьных постановках, а в 2003 году она окончила театральную академию. Напомним, сериал "Великолепный век" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Dомашний".