Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" показала обновленную фигуру после карантина

Мерьем Узерли, наверное, единственная, кому удалось похудеть за время карантина из-за коронавируса. 36-летняя звезда сериала "Великолепный век" похвасталась свежими снимками.

Последние несколько месяцев актриса и ее шестилетняя дочь Лара соблюдали режим самоизоляции. Некоторое время в микроблоге Узерли не было отчетов о ежедневной рутине и выходах в свет. Теперь, когда жизнь возвращается в нормальное русло, знаменитость вновь активно радует подписчиков свежими кадрами.

Для прогулки с дочкой звезда сериала "Великолепный век" выбрала необычный лавандовый комплект. Наряд Мерьем Узерли состоял из короткого трикотажного топа на толстых бретельках и длинной юбки. Образ знаменитость дополнила джинсовой курточкой схожего оттенка.

Отметим, что артистка решила не наносить броский макияж. Волосы звезда сериала "Великолепный век" собрала в хвост.

Подписчики отметили, что Узерли на карантине времени не теряла. Мерьем, как показалось, сбросила вес.

Напомним, звезда сериала "Великолепный век" и ее наследница живут в Германии. Между тем работает Мерьем Узерли в основном в Турции. Артистке приходится жить на две страны. В Европе проживает ее мама, родная сестра и единоутробные братья. Надолго разлучаться с родственниками знаменитость не любит. Добавим, что мать Мерьем Узерли – немка, а отец – турок.