Популярный израильский сериал "Уличное правосудие" адаптируют для НТВ

Режиссер Дмитрий Коробкин снимает сериал для канала НТВ. Теленовелла "Уличное правосудие" – это адаптация израильской картины Street Justice.

Сюжет сериала "Уличное правосудие" строится вокруг капитана уголовного розыска. Сотрудник оперативной службы готов использовать любые методы в борьбе с преступниками, даже незаконные. Герой отличается вспыльчивым и дерзким характером, что мешает ему не только в работе, но и в личной жизни.

От персонажа ушла жена, теперь его сын живет отдельно. Это очень расстраивает капитана, однако не является его самой большой проблемой. Оперативник переживает из-за смерти друга и напарника.

Машину, в которой находился приятель главного героя, взорвали. Капитан уверен, что таким образом ему пытались отомстить. Незадолго до трагедии герой накрыл сеть по продаже наркотиков. Не в силах справиться с горем, оперативник выслеживает главаря преступной банды и стреляет в него. Этот поступок навсегда меняет жизнь главного героя сериала "Уличное правосудие".

Оригинальная версия сериала Street Justice вышла на экраны в 2011 году. Его транслировали на израильском телеканале. Ленту тепло встретили зрители и критики. Все 11 серий картины показали высокий рейтинг. Сериал уже адаптировали в Канаде и США. Российскую версию теленовеллы снимает "Киностудия КИТ".