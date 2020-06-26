ТНТ анонсировал дату старта американского драматического сериала "Это мы"

Телеканал ТНТ познакомит зрителей с американским сериалом "Это мы". Показ картины начнется 6 июля.

Сериал "Это мы" затрагивает сразу два десятилетия – 80-е годы прошлого века и наши дни. В центре сюжета три персонажа – Кейт, Кевин и Рэндалл. Герои родились в один день, но это не единственное, что их связывает.

Кейт отмечает свое 36-летие обещанием сбросить вес. Кевин в день рождения дает себе слово, что перестанет тратить время, работая в несерьезном телешоу "Нянька" и займется творчеством. Рэндалл мечтает найти биологического отца, который 36 лет назад оставил его у ворот пожарной станции.

Сериал "Это мы" имеет несколько престижных кинонаград: "Золотой глобус", три премии "Эмми", награду от канала MTV, несколько призов Гильдии актеров. В 2016 году Американский институт киноискусства включил теленовеллу в десятку лучших – в список вошли также "Очень странные дела" и "Игра престолов". В картине "Это мы" снялись Стерлинг К. Браун, Мэнди Мур, Майло Вентимилья, Сьюзан Келечи Уотсон, Джастин Хартли, Крисси Метц.

По словам директора ТНТ Романа Петренко, в эфире телеканала 15 лет не было зарубежного контента, поэтому сериал "Это мы" – эксперимент. Медиаменеджер уверен, что картина будет близка зрителям разных возрастов. "Это мы" – с 6 июля в 22:00 на ТНТ.