Зак Брафф допустил появление полнометражной версии сериала "Клиника"

Актер Зак Брафф уверен, что сериал "Клиника" может получить продолжение. Артист не исключает появление полнометражного фильма, основанного на теленовелле.

Сериал "Клиника" выходил на экраны с 2001 по 2010 год. Всего свет увидели девять сезонов картины. Лента рассказывает историю двух молодых врачей – терапевта Джей Ди и хирурга Кристофера Терка. Главные роли исполнили актеры Зак Брафф и Дональд Фэйсон.

"Клиника" смогла завоевать любовь миллионов зрителей по всему миру. Шоу сделало сыгравших в нем артистов невероятно популярными. Спустя десять лет после финала сериала у него все еще есть армия поклонников.

Накануне, во время подкаста Fake Doctors, Real Friends, актер Зак Брафф обрадовал любителей теленовеллы. Артист считает, что все звезды "Клиники" могут собраться для создания полноценного фильма.

Правда инициаторам съемок полнометражного продолжения придется потрудиться. В проект необходимо привлечь режиссера и сценариста Билла Лоуренса, ведь именно ему принадлежит идея многосерийной ленты о жизни докторов. Также надо получить согласие правообладателей – компании Disney и ABC Studios.

Зак Брафф настроен решительно. Актер привел в пример сериал "Ясновидец". После завершения этой теленовеллы продюсеры умудрились снять на ее основе две полноценных картины.

Напомним, подкаст Fake Doctors, Real Friends – это аудиопрограмма, которая выходит в Сети. Название шоу переводится как "Врачи понарошку, друзья по-настоящему". В нем Зак Брафф и Дональд Фэйсон рассказывают о съемках сериала "Клиника", общаются с другими звездами ситкома и создателями теленовеллы. Одна серия подкаста посвящена одному эпизоду теленовеллы.