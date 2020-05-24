Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала редкие фото с дочерью

Мерьем Узерли, ставшая известной благодаря сериалу "Великолепный век", поделилась с подписчиками фотографией с младшей дочерью. Поклонники актрисы заметили, что малышка невероятно похожа на маму.

Дочери звезды турецкого сериала исполнилось шесть лет. Мерьем не часто радуется своих фанатов семейными снимками, тем более с маленькой Ларой. Фото с девочкой каждый раз набирают тысячи лайков и восторженных комментариев.

Новый снимок в Инстаграме актрисы не смог остаться без внимания. Для прогулки с дочерью Мерьем выбрала короткое платье, подчеркивающее ее идеальную фигуру. Свой образ турецкая звезда дополнила белым плащом и солнцезащитными очками.

Подписчики отметили, что дочь растет настоящей копией знаменитой актрисы. Фанаты уверены, что Лара вырастет такой же талантливой и доброжелательной, как ее мама.

Сейчас Мерьем вместе с дочерью живет в Германии, но время от времени приезжает и в Турцию.