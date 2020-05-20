"Растеряла индивидуальность и красоту": звезду "Великолепного века" жестко раскритиковали

Эксперт по имиджу Елена Бестави проанализировала наряд, в котором артистка отправилась на прогулку со своей дочерью Ларой. 36-летняя Мерьем Узерли просчиталась, отдав предпочтение кожаному тренчу с кнопками из металла. По словам стилиста, наряд совсем не украшает звезду сериала "Великолепный век", а делает ее простоватой.
"Она растеряла всю свою индивидуальность и красоту", – заметила Елена Бестави.
Звездный эксперт напомнил, как органично артистка смотрелась в роли Хюррем-султан. Роскошные восточные наряды идеально сочетались с внешностью артистки. Елена считает, что в вопросах имиджа знаменитости надо брать пример со своей героини.
Бестави подобрала бы для Мерьем Узерли плащ, визуально напоминающий халат. Он мог бы быть бордового оттенка. В таком наряде артистка выглядела бы куда интересней.
Напомним, звезда сериала "Великолепный век" часто становится объектом критики. Артистка публикует в соцсетях фото, которые многие считают слишком откровенными. Накануне, например, Мерьем Узерли опубликовала снимки с фотосессии. На одном из кадров знаменитость позирует без юбки.
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