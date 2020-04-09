Продюсеры "Друзей" обнародовали важную новость о продолжении сериала

В начале 2020 года компания Warner Media и стриминговый сервис HBO Max заявили, что сериал "Друзья" ждет продолжение. Создатели обещали поклонникам теленовеллы снять 60-минутный эпизод.
Старт работы над продолжением "Друзей" был запланирован на 23 марта. К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Съемки пришлось заморозить на неопределенный срок.
Продюсеры теленовеллы полагают, что работа будет возобновлена не раньше 2021 года. Дело в том, что собрать сразу шесть звезд "Друзей" крайне сложно. У артистов плотные рабочие графики, согласовать которые крайне сложно. Тем более, переносить пришлось и другие проекты с участием знаменитостей.
Сериал выходил на экраны почти десять лет, с 1994 года. Комедийный фильм завоевал сердца миллионов зрителей. Артисты, исполнившие главные роли в ленте, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан благодаря ситкому получили мировую известность. Напомним, сериал "Друзья" можно смотреть онлайн на видеосервисе ivi.ru.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Куда пропала Лиона?
Хочу богатого мужика
Анатолий
Нужен совет
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Обращение президента
Жить вместе
Замуж