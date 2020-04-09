Продюсеры "Друзей" обнародовали важную новость о продолжении сериала

Поклонники культового американского сериала "Друзья" 15 лет ждали продолжения теленовеллы. Последние новости от продюсеров ситкома расстроили фантов.

В начале 2020 года компания Warner Media и стриминговый сервис HBO Max заявили, что сериал "Друзья" ждет продолжение. Создатели обещали поклонникам теленовеллы снять 60-минутный эпизод.

Старт работы над продолжением "Друзей" был запланирован на 23 марта. К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Съемки пришлось заморозить на неопределенный срок.

Продюсеры теленовеллы полагают, что работа будет возобновлена не раньше 2021 года. Дело в том, что собрать сразу шесть звезд "Друзей" крайне сложно. У артистов плотные рабочие графики, согласовать которые крайне сложно. Тем более, переносить пришлось и другие проекты с участием знаменитостей.

Сериал выходил на экраны почти десять лет, с 1994 года. Комедийный фильм завоевал сердца миллионов зрителей. Артисты, исполнившие главные роли в ленте, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан благодаря ситкому получили мировую известность. Напомним, сериал "Друзья" можно смотреть онлайн на видеосервисе ivi.ru.