Известный актер извинился за высмеивание тяжелобольной Бабкиной

Накануне Денис Косяков опубликовал в микроблоге видео, в котором с юмором рассказал о последних новостях. В ролике артист упомянул о Надежде Бабкиной. Звезда кино и сериалов сообщила, что у вокалистки не подтвердился коронавирус. После этого Денис с веселым восклицанием скопировал жест исполнительницы, а также включил видеофрагмент выступления звезды.
Теперь Дениса Косякова терзает совесть. Он считает, что вел себя неуместно, ведь Надежда Бабкина в тяжелом состоянии, в коме. Артист отметил, что впредь, знакомясь с новостями, будет читать дальше заголовка. Также знаменитость извинилась за остроту о женщине из Уфы, которую насмерть задавил упавший рекламный щит.
По словам актера из сериала "Туристическая полиция", ему никто не угрожает, не заставляет просить прощения, и от этого ему еще более совестно. Косяков отметил, что ежедневные сообщения о сотнях смертей по всему миру стали, к сожалению, привычным делом.
"Короче, и я – плохой человек, но и вы тоже зря так лайками и огонечками разбрасываетесь, мол, новости веселые. Не веселые. Говно я сделал", – признался Денис Косяков в личном "Инстаграм". После артист отметил, что скандальное видео удалять из блога не будет, оставит как напоминание об ошибке.
Сериал "Туристическая полиция" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Пятница!".
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