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Среда 19 августа

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Туристическая полиция – 2 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 11 ноября 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Константин Колесов
  • Сценарист: Антон Ковалевский, Денис Остапчук, Денис Ворочай
  • Продюсер: Николай Картозия
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Пятница
  • Актёры: Анастасия Ивлеева, Михаил Башкатов, Сергей Пиоро, Денис Бузин, Александр Ляпин
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  • Туристическая полиция – 2 сезон Туристическая полиция – 2 сезон 4.3
    Рейтинг Дни.ру: 4.3

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Туристическая полиция" 2 сезон

Сериал "Туристическая полиция" 2 сезон продолжит нас знакомить с приключениями красавицы Леры. Мечта девушки наконец-то сбылась – ее приняли в уголовный розыск. Героиня уже видит, как задерживает опасного преступника, и начальство награждает ее! Но в реальности наоборот: Лера проваливает операцию по поимке матерого киллера, и поэтому ее отправляют на прежнее место – в курортную зону. Красавица-полицейский не подозревает, что убийца, которого она упустила, имеет на ее счет свои амбиции.

Что было в прошлых сезонах

Молодая девушка Лера устроилась на работу в туристическую полицию. Она мечтала о более сложной деятельности – расследовать уголовные дела. Однако влиятельный папа героини резонно решил, что в курортной зоне значительно безопаснее. Молодая сотрудница правоохранительных органов старается произвести впечатление на начальство, вот только чаще всего вместе с обаятельными и нерасторопными коллегами попадает в смешные ситуации. Зато эти приключения укрепляют дружбу между полицейскими.

Съемки сериала "Туристическая полиция" 2 сезон

1 марта 2019 года создатели проекта официально сообщили, что он продлен. Видимо, такому решению поспособствовал зрительский интерес. Съемки 2 сезона решили снимать в том же месте – в солнечном Сочи. В начале ноября 2019 года Настя Ивлеева, сыгравшая главную героиню, сообщила в своем "Инстаграм" о точной дате выхода новых серий.

Актеры о сериале "Туристическая полиция" 2 сезон

Настя Ивлеева, которая больше известна как ведущая шоу "Орел и Решка", рассказала о том, насколько сложно ей далась роль Леры в новом проекте канала "Пятница":

"Я не могу быть довольна своей актерской игрой. В процессе съемок смущало, что меня окружают профессиональные актеры, а у самой недостаточно опыта. Приходилось совмещать съемки в нескольких проектах. Такой динамичный ритм жизни вынуждал спать по пару часов в сутки".

Михаил Башкатов, получивший известность благодаря КВН и шоу "Даешь Молодежь", выступил не только в качестве актера, но и креативного продюсера 2 сезона "Туристической полиции".

"Мы задумывали сериал как нечто смешное, солнечное, наполненное позитивной атмосферой. Для нас главное не только интересный сюжет, но и красочная картинка. В каждой серии телезрители видят живые пейзажи, обаятельных людей, солнце и великолепное Черное море", - рассказал Михаил Башкатов.

Интересные факты

  • Некоторые серии 2 сезона снимались на шикарном лайнере "Князь Владимир".
  • Создатель и продюсер сериала Николай Картозия однажды отметил, что проект представляет собой "стык реалити и путешествий".
  • Актриса Настя Ивлеева призналась, что съемки помогли ей приблизиться к кумирам детства, сыгравшим в "Улицах разбитых фонарей".

Где смотреть сериал "Туристическая полиция" 2 сезон?

Все серии вы можете посмотреть на официальном сайте канала "Пятница".

Когда выйдут новые серии?

На текущий момент создатели проекта ничего не говорят о продолжении. Ходят слухи, что оно запланировано на ноябрь 2020 года, а съемки начнутся в ближайшее время в Сочи.

Отзывы зрителей

Пользователь "Кинопоиска" под ником ДашаБат похвалила проект: "Мне понравился сериал: легкий, смешной, с отличным актерским составом. Над некоторыми сценами искренне смеялась. Особенно понравился герой Гоша, которого исполнил Александр Ляпин".

Другой пользователь "Кинопоиска" GMentor отметил, что сериал "Туристическая полиция" 2 сезон оставил противоречивое впечатление: "Не нравится, что роли исполняют непрофессиональные актеры. Второй недостаток – ошибки с хронометражем со стороны режиссера. Но есть и плюсы: яркая и сочная картинка, довольно много успешных шуток. Еще отмечу неплохую актерскую игру Ивлеевой, хотя поначалу скептически отнесся к ее появлению в кино".

Известный актер извинился за высмеивание тяжелобольной Бабкиной

Известный актер извинился за высмеивание тяжелобольной Бабкиной
35-летний актер Денис Косяков, известный в том числе по работе в сериале "Туристическая полиция" извинился за шутку о Надежде Бабкиной. Артист подчеркнул, что просить прощения за остроту его никто не заставлял. Накануне Денис Косяков опубликовал в микроблоге видео, в котором с юмором рассказал о последних новостях.

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