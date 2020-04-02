"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть

11 апреля на телеканале ТВЦ начнется показ третьего сезона сериала "Адвокат Ардашев". Одну из ролей в картине исполнила актриса Янина Мелехова.

По словам артистки, в основе сценария сериала лежит цикл книг Ивана Любенко. Автор романов даже приезжал на съемочную площадку "Адвоката Ардашева", чтобы пообщаться с артистами, ответить на их вопросы.

Янина Мелехова отметила, что ей никогда не приходилось играть таких красивых героинь, как ее Изабелла Ивановская. По мнению актрисы, этот персонаж просто концентрат женственности. "Очаровательна и успешна. Но одинока…." – рассудила Мелехова.

Артистка добавила, что сериал "Адвокат Ардашев" получился приятным глазу. Зрители смогут погрузиться в другую эпоху – начало 20 века. Мелехова в восторге от нарядов, в которых ей пришлось сниматься.

"Одежда, шляпка, сумочки – все винтажное. А я фанат таких вещей, в моем гардеробе их немало. Однажды на барахолке нашла купальник дизайнера Мэрилин Монро. И на площадке к одежде и аксессуарам относилась очень трепетно,"– сказала артистка.

Янина очень переживала, когда шел дождь, а ей приходилось работать на улице в роскошных длинных платьях. "Мы ходили по размытым дорогам, а подолы наших платьев "цепляли" лужи и промокали насквозь. С другой стороны – это придавало действию достоверности. Так что я даже рада, что пришлось померзнуть. Для фильма это было плюсом", - поведала звезда сериала "Адвокат Ардашев" Янина Мелехова.

Напомним, первые части сериала "Адвокат Ардашев" можно смотреть онлайн на "Ютуб".