"Никогда не покажут в России": актрисы Дапкунайте и Екамасова продемонстрировали лесбийскую любовь

Актрисы Ингеборга Дапкунайте и Дарья Екамасова высказались о норвежском телесериале "Оккупированные", где сыграли любовниц. Снимаясь в зарубежном политическом триллере знаменитости переживали, как картина будет воспринята в России.

По словам Екамасовой, получив предложение от режиссера картины Эрика Шелдбьерга, она долго раздумывала. Принять решение сразу она не могла из-за маленькой дочери, которую не хотела оставлять. Также Дарья беспокоилась из-за того, что ей придется играть человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Сомнений было много. Меня интересовал тот вопрос, что я играла девушку лесбиянку. Я больше на эту тему переживала, потому что у меня много таких друзей. Переживала, что это никогда не будет показано в России, потому что у нас запрещены такие фильмы. Но, тем не менее, я согласилась именно потому, что мне хотелось воплотить этот образ, это желание жить свободно, именно таких людей, у которых есть такая запретная сильная любовь", – рассказала артистка.

Говоря о сериале "Оккупированные", Ингеборга Дапкунайте подчеркнула, что создатели картины не пытались выставить Россию в неприглядном свете. Режиссер преследовал другие цели.

"Он хотел показать, что Норвежцы не очень умеют справляться с тем, когда на них нападают внешние силы. Для него было все равно, что это за внешние силы. Он имел ввиду как аллегорию Второй мировой войны. У него это была семейная история, личная. Если смотреть на закваску сериала, ведь там Евросоюз просит Россию войти в Норвегию и навести там в порядок. Там изначально достаточно много придумки", – сказала Дапкунайте в эфире телеканала "Дождь".

Напомним, первый сезон сериала "Окупированные" вышел в 2015 году. В Норвегии теленовелла моментально стала популярной. Сценарий для картины написал известный писатель Ю Несбе.

По сюжету ленты, к власти в Норвегии приходят радикальные экологи. Новое руководство страны останавливает добычу нефти и газа, из-за чего Европа начинает замерзать. Евросоюз просит Россию навести в Норвегии порядок.

Роль российского посла сыграла Ингеборга Дапкунайте. В третьем сезоне киноновеллы выясняется, что героиня Дапкунайте не стремится возвращаться на родину: она влюблена женщину, скоро у пары будет ребенок.