Никита Панфилов получил "прививку" от звездной болезни

За плечами у актера Никиты Панфилова множество киноработ. Особую зрительскую любовь артисту принесла роль в сериале "Пес" на НТВ. После выхода на экраны многосерийного детектива Панфилов стал любимцем детей и женщин.
Никита признается, что от популярности не устает, артист вообще не понимает, как известность может утомить. Между тем Панфилов отмечает, что звездной болезни у него нет и быть не может, от этого недуга он "привит".
"У меня нет ни райдера, ни каких-то требований", – отмечает знаменитость.
В Школе-студии МХАТ из Никиты делали актера, а не медийного человека. Преподаватели внушили Панфилову, что как только у него появятся звездные замашки, он попрощается с профессией.
"У нас с курса нет ни одной распальцованной звезды. Все звезды, но распальцованных нет", – сказал Панфилов в программе "Однажды…" на НТВ.
Напомним, Никита Панфилов родился в Москве, однако много времени провел во Владимире, у бабушки и дедушки. Артиста воспитывали в строгости. Его отец, режиссер Владислав Панфилов, за провинность мог наказать ремнем. Никита рос спортивным, уже в восьмом классе стал мастером спорта по греко-римской борьбе.
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