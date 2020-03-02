Никита Панфилов шесть раз отказывался от работы в сериале "Пес"

Актер Никита Панфилов признался, что не сразу решил работать в сериале НТВ "Пес". Артист долго думал, прежде чем согласиться на роль.

Скоро в эфир выйдет продолжение популярной многосерийной картины о сотрудничестве полицейского Максима Максимова и немецкой овчарки по кличке Пес. Создатели теленовеллы обещают, что новый, пятый сезон, будет не менее интересным.

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Что ожидает героев сериала "Пес" – пока тайна. Останется ли героиня актрисы Ольги Олексий, Елена, с хорошим Леонидовым, роль которого исполняет Андрей Саминин, или же вернется к Максу, которого играет Никита Панфилов – большой секрет.

"Моя героиня не может определиться, кого выбрать. Вернее, она определилась и старается быть последовательной в своем выборе", – говорит Олексий о своей героине.

Между тем Андрей Саминин считает, что сценаристы сериала "Пес" отлично придумали, добавив в историю любовный треугольник. Героиня вынуждена выбирать между тем, кому принадлежит ее сердце, и тем, кого выбирает по уму. "Это хорошая интрига", – заметил Андрей.

По словам продюсера сериала "Пес" Артема Приходько, у героя Миши Жонина, капитана Гнездилова, все будет хорошо. Между тем киношники надеются, что персонаж, известный своими странными фразами, со временем научится выражаться яснее. "Потому что иной раз, имея на руках сценарий, мы не понимаем, что он хотел сказать", – сказал продюсер.

Исполнитель главной роли в сериале Никита Панфилов отказался рассказать о будущем своего героя. Артист поведал, что шесть раз отказывался от работы в "Псе", но узнав, что теленовелла снимается в том числе и для детей, согласился.

"Дети – это святое. Детям нравится, я готов сниматься", - заметил Панфилов в беседе с корреспондентом программы "Новые русские сенсации" телеканала НТВ.

Никита отметил также, что на площадке многосерийной картины "Пес" ему удалось посотрудничать с отличными актерами. "Это Господь Бог только такой кастинг сделал", – сказал он.