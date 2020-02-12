"Чтобы не дергать лишний раз": Добронравову на съемках "Сватов" наняли дублера

Как оказалось, у Федора Добронравова есть дублер – Сергей Сманцер. В прошлом мебельщик, он попал в ситком случайно, благодаря знакомой. Пока Сергею удалось всего лишь раз заменить звезду сериала "Сваты" на стартовавших недавно съемках седьмого сезона.
"Мне кажется, на такие сцены берут дублеров, чтобы не дергать лишний раз главных артистов. Думаю, такому человеку, как Федор Викторович, не нужен дублер для исполнения сложных физических сцен – он сам живой, активный, бывший десантник!" – сказал Сманцер общаясь с журналистами.
Сергей и Федор уже успели познакомились лично. Актер и дублер встретились 10 февраля в парке недалеко от Минского тракторного завода. Там киношники снимали празднование Масленицы. По словам Сманцера, в жизни Добронравов очень похож на своего героя Ивана Будько – такой же позитивный и энергичный, даже говорит как полюбившийся многим персонаж "Сватов".
"Когда мы подошли сфотографироваться с Федором Викторовичем, он как раз проходил мимо гримерной Татьяны Эдуардовны, дернул за ручку, но было заперто, тогда он сказал: "Ля – закрылись!" – вспоминает дублер.
Удалось Сманцеру снятся и в эпизодической роли. Сергей и его супруга Елена исполнили роли соседей главных героев.
Дублер Добронравова на съемках Масленицы получил массу положительных эмоций. Киношникам удалось создать красочную, праздничную атмосферу. В процессе работы даже пришлось сжечь два чучела. Несмотря на мокрую и холодную погоду, актеры и массовка не теряли присутствия духа. Особо Сергею Сманцеру запомнилось, как Федор Добронравов репетировал с артистами танцы.
"Видно, что человек на своем месте: он не только прекрасно играл, но и помогал режиссеру скорректировать сцены", – цитирует дублера звезды сериала "Сваты" сайт "Комсомольская правда".
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются
Надоело жевать ковёр
Не зовет замуж спустя 8 лет