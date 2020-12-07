Раздавленному принцу Чарльзу показали кукиш

Четвертый сезон сериала "Корона" стал костью в горле для членов британского монаршего дома. Новые эпизоды затрагивают период с 1977 по 1990 год, в частности повествуют о болезненных отношениях принца Чарльза и Дианы Спенсер. Поговаривают, что наследник престола был раздавлен, узнав, что подробности его частной жизни вновь стали предметом обсуждения. Ближайшее окружение августейшего отпрыска считает, что Netflix наносит ущерб британской монархии и будущему королю Чарльзу.
В конце ноября за сына Елизаветы II заступилось Министерство культуры Великобритании. Глава ведомства Оливер Дауден призвал создателей "Короны" добавить в титры серий приписку о том, что сюжет сериала – художественный вымысел.
Наконец руководство Netflix отреагировало на требование министра. Сервис показал главе ведомства и принцу Чарльзу кукиш.
По словам создателей, сериал "Корона" – это драма, а не документальный фильм. "Наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах основанный на реальных событиях", – отметили в Netflix. Руководство площадки не видит необходимости в дополнительных пояснениях к картине.
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