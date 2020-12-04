Как звезда сериала "Чики" Антон Лапенко заработал миллионы

Аналитики оценили доход Антона Лапенко в 107,2 миллиона рублей, пишет Forbes. Эту сумму знаменитость заработала за десять месяцев 2020 года.
58 миллионов рублей артисту принес аккаунт на "Ютуб". Благодаря странице в "Инстаграм" Лапенко получил около семи миллионов рублей. Кроме того, в этом году Антон заключил несколько выгодных рекламных контрактов.
По словам режиссера сериала "Чики" Эдуарда Оганесяна, у Антона Лапенко есть способность к перевоплощению. Актер обладает подвижной мимикой, пластичностью и наблюдательностью. Прославиться артисту помогла коллега по цеху Ирина Горбачева, которая рекомендовала ролики Антона Лапенко аудитории своего микроблога.
Продюсер сериала "Чики" Ольга Кочеткова отметила, что видео артиста позволяет зрителю поностальгировать, окунуться в атмосферу 90-х. Юмор Лапенко светлый, без агрессии. Он идет в противовес другим популярным сейчас комедийным проектам, которые изобилуют пошлостью.
Первые короткие игровые ролики появились в "Инстаграм" Антона Лапенко в 2017 году. Постепенно вселенная, созданная артистом, наполнялась новыми героями. Все видео снимались на телефон и были обработаны в ретро-стиле. Спустя время Лапенко начал публиковать записи на собственном канале в "Ютуб". Позднее там стартовал сериал "Внутри Лапенко".
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