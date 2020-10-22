Лапенко из сериала "Чики" застукали с известной певицей

Актер сериала "Чики" вышел в свет с возлюбленной. Антон Лапенко появился на премьере спектакля "Гроза" с девушкой.

Артиста застукали в компании светской львицы, певицы Муси Тотибадзе. Папарацци сфотографировали парочку в театре БДТ. Выходя из зрительного зала, Антон Лапенко держал спутницу за руку.

Мусе Тотибадзе 24 года. Вокалистка, как и Лапенко, выросла в многодетной семье. Папа девушки – известный художник Константин Тотибадзе. Избранница звезды сериала "Чики" училась во МХАТе, потом перевелась во ВГИК на факультет режиссуры. Не так давно красавица встречалась с артистом Григорием Добрыгиным. Влюбленные расстались в зимой 2019-го после нескольких лет романа.

Как писали "Дни.ру", Антону Лапенко приписывали отношения с коллегой по сериалу "Чики" Аленой Михайловой. Знаменитостей видели вместе в Сочи на "Кинотавре".

В недавнем интервью Михайлова слухи о романе с Лапенко опровергла. У актрисы другой избранник, личность которого она скрывает. Звезда сериала "Чики" в ближайшее время планирует купить дом. Актриса мечтает о семье. Алена считает, что 25 лет – отличный возраст для такого серьезного шага. Молодому человеку Михайловой не нравятся разговоры об интрижке с Лапенко.